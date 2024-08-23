تعرف على الأرباح الطائلة التي سيجنيها كريستيانو رونالدو من قناته الجديدة على يوتيوب

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أطلق أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على “يوتيوب”، لتنضم إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي التي تشمل “إنستغرام” و”فيسبوك” و”إكس”.

ويعد كريستيانو رونالدو حاليا الشخص الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية.

وستحتوي قناة “UR Cristiano” أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما “شغفه الأعظم” في إشارة إلى كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى “اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية”.

ويحقق “الدون” مبالغ طائلة من صفقات الإعلان والعلامات التجارية المختلفة، ومن المقرر أن يضيف المزيد إلى تدفق دخله من خلال قناته الجديدة “UR Cristiano” على يوتيوب.

وبسبب التزايد المتسارع في أرقام المشتركين بالقناة والتي تزيد بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، لا يعرف على وجه الدقة كم سيجني قائد النصر السعودي من قناته الجديدة.

وحسب موقع “ثنكفيك” المتخصص في أرباح مواقع التواصل، فإن صانع المحتوى على يوتيوب أن يكسب:

– 2 و12 دولارا لكل ألف مشاهدة على المنصة.

– مقابل كل مليون مشاهدة، يمكن أن يكسب ما بين 1200 و6 آلاف دولار.

– مع وجود عشرات الملايين من المشاهدات باسمه، سيحقق رونالدو ثروة قبل حتى النظر في أسعار الإعلانات.

ويدفع المعلنون سعرًا محددًا إلى “يوتيوب”، حيث يحصل صانع المحتوى أو صاحب القناة على 45% وتحصل المنصة نفسها على 55% الأخرى.

وحصدت كل مقاطع الفيديو الخاصة باللاعب البرتغالي بالفعل أكثر من مليون مشاهدة لكل منها، مما يعني أن رونالدو سيكسب مبلغا كبيرا من أموال الإعلانات وحدها.

ومن المتوقع أن تصل أرباحه من “يوتيوب” حسب أداة “socialblade” لقياس وتحليل أرقام قنوات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال العام الأول إلى نحو 18 مليون دولار، وهذا بحساب الأرقام الحالية دون الوضع في الاعتبار زيادة مقاطع الفيديو التي تأتي بالأموال وزيادة عدد المشتركين وبالتبعية زيادة المشاهدات والأرباح الخاصة بها.

وحطم كريستيانو رونالدو رقماً قياسيا جديداً في 90 دقيقة، حيث وصل عدد المشتركين في القناة إلى 20 مليون مشترك في يوم واحد فقط، ومليون مشترك في 90 دقيقة فقط.