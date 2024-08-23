كريستيانو رونالدو ملك «السوشيال ميديا» الشعبية الجارفة

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يحظى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

رونالدو بدأ مسيرته الكروية قبل ما يزيد على 20 عاما، ومثّل عدة أندية كبيرة أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وأخيرا النصر.

ونتيجة لتألقه في الملعب، حقق كريستيانو رونالدو (39 عاما) شهرة كبيرة حول العالم، وهو ما انعكس أيضا على عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كريستيانو رونالدو ملك السوشيال ميديا

يتصدر رونالدو قائمة الرياضيين الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لآخر تحديث صادر من موقع "Mareketing 4 Commerce" المتخصص في هذا الشأن.

ويقترب عدد متابعي رونالدو من مليار شخص، ويبلغ في الوقت الحالي 908.1 مليون متابع على كل المنصات.

وفي المركز الثاني يأتي الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي بـ618 مليونا، ثم لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي (381.7 مليون).

ويحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي المركز الرابع في القائمة بـ376.3 مليون متابع، وفي المرتبة الخامسة أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (238).

كريستيانو رونالدو يقتحم عالم يوتيوب

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إطلاق رونالدو قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو.

وفي غضون ساعتين تقريبا من إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، تجاوز عدد المشتركين في قناة رونالدو على "يوتيوب" 2.17 مليون مشترك.

وحتى كتابة هذه السطور تجاوز عدد المشتركين في قناة رونالدو 33 مليون متابع بقليل