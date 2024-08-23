ثلاث مناطق تتكدس فيها ثروات 90% من أغنياء العالم تعرف عليها؟

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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ثروات العالم تحتشد في 3 مناطق

تتكدس 90% من ثروات أغنياء العالم في 3 مناطق فقط بالكوكب، لتهيمن وحدها على أصول ومبالغ بتريليونات الدولارات.

ووفقا لإحصائية نشرها موقع "فيجوال كابيتالست"، فإن ثروات الأغنياء حتى نهاية عام 2023 متكدسة في أمريكا الشمالية ثم آسيا والمحيط الهادئ ثم أوروبا الغربية.

واستعرض الموقع، الشكل المتوقع لتوزيع هذه الثروات بحلول عام 2028، معتمدا على صافي تكتل ثروات الأغنياء بما يشمل الثروة المالية والأصول، من الساكنين لهذه المناطق الجغرافية.

ويقول "فيجوال كابيتالست"، إنه قد تم الحصول على البيانات بهذه القائمة من تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

أمريكا الشمالية

في الترتيب الأول، جاءت منطقة أمريكا الشمالية، التي تضم أكبر تكتل للثروات على مستوى العالم، حيث وصل إجمالي ثروات ساكنيها من الأثرياء 169 تريليون دولار حتى نهاية 2023.

مع توقعات بوصول حجم كتلة الثروات بها لـ 227 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 6%.

آسيا والمحيط الهادئ

في الترتيب الثاني، جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بإجمالي ثروات 158 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 209 تريليونات دولار في 2028، بمعدل نمو 6%.

أوروبا الغربية

في الترتيب الثالث، جاءت منطقة أوروبا الغربية، بـ 103 تريليونات دولار، مع توقعات بوصولها إلى 121 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 2%.

الشرق الأوسط وأفريقيا

في الترتيب الرابع، جاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإجمالي 19 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 31 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 8%.

أمريكا اللاتينية

في الترتيب الخامس، جاءت منطقة أمريكا اللاتينية، بإجمالي 17 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 26 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 8%.

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

في الترتيب السادس، جاءت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بثروات 11 تريليون دولار حتى نهاية 2023، مع توقعات بوصول كتلة الثروات بها إلى 15 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 4%.