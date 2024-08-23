آخر الاخبار

محافظة غرب اليمن تجتاحها السيول وتخلف دماراً واسعاً في منازل المواطنين عاجل المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر من تساقط الثلوج والامطار الغزيرة العاصفة في عدة محافظات يمنية.. تعرف عليها الإنتخابات الأميركية: شعبية كامالا هاريس تتزايد وترامب في خطر دولة ''إشتراكية'' تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها تأكيدا لما نشره مأرب برس.. سفير اليمن لدى البحرين يوضح بشأن الخمسة البحرينيين المحتجزين في مأرب جهات دولية تحذر من ''كارثة'' في البحر الأحمر تسبب بها الحوثيون احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟ الدوري السعودي: النصر يتعثر امام الرائد والتعاون يحقق فوزا على الفيحاء قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية

محافظة غرب اليمن تجتاحها السيول وتخلف دماراً واسعاً في منازل المواطنين

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 295

  

تسببت السيول الجارفة التي ضربت محافظة ريمة غرب اليمن عن 6 وفيات وتهدم 430 منزلا .

وكشفت مصادر في مناطق سيطرة الحوثيين انه تم "تسجيل 6 وفيات وتهدُّم 430 منزلا على مستوى قرى وبلدات مديريات محافظة ريمة، جراء السيول (المستمرة) خلال الأيام الماضية".

كما تسببت السيول " بانقطاع تام لـ45 طريقا، وانجراف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بمحاصيلها من البن والمانجو والذرة".

 

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، ازداد معدل هطل الأمطار بمدن يمنية ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن الطقس السيئ في اليمن سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا بالبنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ

 
إقراء أيضاً
عاجل المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر من تساقط الثلوج والامطار الغزيرة
تأكيدا لما نشره مأرب برس.. سفير اليمن لدى البحرين يوضح بشأن الخمسة البحرينيين ال
جهات دولية تحذر من ''كارثة'' في البحر الأحمر تسبب بها الحوثيون
احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين
ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟
قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول