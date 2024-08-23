محافظة غرب اليمن تجتاحها السيول وتخلف دماراً واسعاً في منازل المواطنين

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تسببت السيول الجارفة التي ضربت محافظة ريمة غرب اليمن عن 6 وفيات وتهدم 430 منزلا .
وكشفت مصادر في مناطق سيطرة الحوثيين انه تم "تسجيل 6 وفيات وتهدُّم 430 منزلا على مستوى قرى وبلدات مديريات محافظة ريمة، جراء السيول (المستمرة) خلال الأيام الماضية".
كما تسببت السيول " بانقطاع تام لـ45 طريقا، وانجراف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بمحاصيلها من البن والمانجو والذرة".
ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، ازداد معدل هطل الأمطار بمدن يمنية ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن الطقس السيئ في اليمن سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا بالبنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ