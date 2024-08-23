عاجل المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر من تساقط الثلوج والامطار الغزيرة العاصفة في عدة محافظات يمنية.. تعرف عليها

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة ومتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية اطلع عليها موقع مارب برس "بأنه من المحتمل هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على سهل تهامة وسواحل حجة، الحديدة، تعز ومحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع، البيضاء.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، الجوف، مأرب ومدخل باب المندب.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء: 68.8ملم، إب: 22.2، ذمار: 18.5، ريمة: 16.7، المحويت: 9.2، تعز: 4.8، حجة: 2.6ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على محافظات حضرموت - شبوة - أبين - البيضاء- مأرب - لحج ـ الحديدة -عمران وسهل تهامة.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

وحث على أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه