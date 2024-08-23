دولة ''إشتراكية'' تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

وأكد السفير السريلانكي لدى المملكة أمير أجواد أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام.

وقال: تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كسوق محتملة للسياحة السريلانكية في يونيو 2024 والمرتبة 23 كسوق مصدرة للسياح الذين يزورون سريلانكا خلال نفس الفترة وفقا لتقرير هيئة تنمية السياحة في سريلانكا (SLTDA)."