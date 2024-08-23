الإنتخابات الأميركية: شعبية كامالا هاريس تتزايد وترامب في خطر دولة ''إشتراكية'' تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها تأكيدا لما نشره مأرب برس.. سفير اليمن لدى البحرين يوضح بشأن الخمسة البحرينيين المحتجزين في مأرب جهات دولية تحذر من ''كارثة'' في البحر الأحمر تسبب بها الحوثيون احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟ الدوري السعودي: النصر يتعثر امام الرائد والتعاون يحقق فوزا على الفيحاء قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية مؤتمر الحوثي في صنعاء يعلن براءته من أحمد علي عبدالله صالح ويحسم قرار فصله من قيادة الحزب خوفا من الاغتيال مجددا.. ترامب يحتمي خلف الزجاج المضاد للرصاص
أعلنت جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
وأكد السفير السريلانكي لدى المملكة أمير أجواد أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام.
وقال: تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كسوق محتملة للسياحة السريلانكية في يونيو 2024 والمرتبة 23 كسوق مصدرة للسياح الذين يزورون سريلانكا خلال نفس الفترة وفقا لتقرير هيئة تنمية السياحة في سريلانكا (SLTDA)."