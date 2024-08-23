تأكيدا لما نشره مأرب برس.. سفير اليمن لدى البحرين يوضح بشأن الخمسة البحرينيين المحتجزين في مأرب

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال سفير اليمن لدى مملكة البحرين علي حسن الاحمدي، ان المواطنين البحرينيين الخمسة تم توقيفهم عند حاجز عسكري في مأرب، و يجري التحقيق معهم من قبل الأجهزة الامنية في بالمحافظة بعد ان دخلوا إلى منطقة عسكرية، ويأتي تصريح السفير تأكيدا لما نشره موقع مأرب برس امس الخميس. انقر هنا

السفير الاحمدي اكد في تصريح نشرته «الأيام البحرينية» ان البحرينيين الخمسة هم في عهدة الدولة اليمنية وليس أي تنظيم آخر او ميلشيات غير شرعية.

ونفى السفير الاحمدي ان تكون السفارة اليمنية قد تلقت اي خطاب رسمي يتعلق بالتوقيف، لافتا إلى ان المخاطبات قد جرت عبر سفارة المملكة لدى المملكة العربية السعودية.

وحول ظروف توقيفهم، ذكر السفير الاحمدي على انه قد تم توقيفهم في منطقة عسكرية، مما استدعى إحالتهم إلى التحقيق لدى مكتب الامن السياسي في محافظة مأرب وفق ما هو متوفر لديه من معلومات.

وقال السفير «لقد تم توقيفهم في منطقة عسكرية، وتم استجوابهم حيث اكدوا ان لا علم لديهم بهذه المنطقة، وأنهم تائهين، وتم إحالتهم إلى مكتب الامن السياسي للتحقيق معهم».

واضاف «بالطبع سوف يتم الإفراج عنهم في حال لم توجه اليهم اي تهمة».

وامس قال مصدر خاص لمأرب برس أن الخمسة البحرينيين، كانوا في طريقهم إلى المليشيات الحوثية،وتم ضبطهم وهم بالقرب من منشآت عسكرية وحيوية في صافر بمأرب.

و أشار الى أن قضية هؤلاء المحتجزين، وصلت إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ووزير الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة.

وسائل اعلام بحرينية، كانت قد قالت أن خمسة مواطنين بحرينيين، بينهم شقيقين (مهدي وهادي) زكريا عبد الرسول، محتجزين في مأرب منذ 1 اغسطس الجاري، بينما كانوا في رحلة برية، حد قولها.

وذكر موقع ''نيوز اوف بحرين'' أن دخولهم إلى اليمن كان بغرض العبور فقط في طريقهم إلى السعودية، وهي رواية غير دقيقة ومناقضة تماما لما ذكره المصدر.

ولا يوجد اي منفذ للعبور من محافظة مأرب الى السعودية، والمنفذ الوحيد للعبور باتجاه السعودية هو باتجاه منفذ الوديعة الحدودي التابع لمحافظة حضرموت.