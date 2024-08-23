جهات دولية تحذر من ''كارثة'' في البحر الأحمر تسبب بها الحوثيون احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟ الدوري السعودي: النصر يتعثر امام الرائد والتعاون يحقق فوزا على الفيحاء قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية مؤتمر الحوثي في صنعاء يعلن براءته من أحمد علي عبدالله صالح ويحسم قرار فصله من قيادة الحزب خوفا من الاغتيال مجددا.. ترامب يحتمي خلف الزجاج المضاد للرصاص حزب الإصلاح يناقش كيفية الحفاظ على أصالة وقيم التراث المهري الصحفي جمال أنعم: مأرب أصبحت القلعة الحصينة المعول عليها حماية أحلام اليمنيين ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى
أودت حوادث السير خلال الاسبوع الماضي، في مناطق الحكومة الشرعية، بحياة 3 أشخاص، واصابة 76 أخرين وصفت إصابة 26 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية 11 مليون و620 الف ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير نشرها الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، أن الفترة نفسها شهدت وقوع 85 حادث سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة موزعة بين 58 حادثة صدام مركبات، و15 حادثة دهس مشاة، و11 حادثة انقلاب مركبات وحادثة سقط من على سيارة.
واكدت الاحصائية، أن مخالفة سائقي المركبات للقواعد والقوانين وآداب السير تقف خلف جل تلك الحوادث من تجاوز السرعة والحمولة المحددة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، وتجاهل الحفاظ على المسافات البينية والجانية وتكرار الوقوف في الشارع، وإهمال الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحيتها الفنية المتهالكة وخاصة الأوروبية المحولة واستخدام قطع الغيار الرديئة، و الدراجات وطرق قيادتها المتهور ومخالفتها للقوانين.