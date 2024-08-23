احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أودت حوادث السير خلال الاسبوع الماضي، في مناطق الحكومة الشرعية، بحياة 3 أشخاص، واصابة 76 أخرين وصفت إصابة 26 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية 11 مليون و620 الف ريال.

وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير نشرها الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، أن الفترة نفسها شهدت وقوع 85 حادث سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة موزعة بين 58 حادثة صدام مركبات، و15 حادثة دهس مشاة، و11 حادثة انقلاب مركبات وحادثة سقط من على سيارة.

واكدت الاحصائية، أن مخالفة سائقي المركبات للقواعد والقوانين وآداب السير تقف خلف جل تلك الحوادث من تجاوز السرعة والحمولة المحددة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، وتجاهل الحفاظ على المسافات البينية والجانية وتكرار الوقوف في الشارع، وإهمال الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحيتها الفنية المتهالكة وخاصة الأوروبية المحولة واستخدام قطع الغيار الرديئة، و الدراجات وطرق قيادتها المتهور ومخالفتها للقوانين.