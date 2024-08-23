ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، أن الرد على إسرائيل بعد ضرباتها الجوية التي استهدفت ميناء الحديدة قبل اسابيع واغتيالها اسماعيل هنية في طهران، تأخر بسبب ان التخطيط لذلك يستغرق وقتا.

وقال الحوثي في خطاب أمس، تابعه مأرب برس، أن ''الرد آت من جبهات المحور (يقصد محور المقاومة الموالي لايران كحزب الله وجماعته)''.

واضاف بان الرد ''سيكون موجعا ومؤثرا والتخطيط لذلك أحد أسباب التأخير''، حد تعبيره.