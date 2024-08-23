جهات دولية تحذر من ''كارثة'' في البحر الأحمر تسبب بها الحوثيون احصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال اسبوع وملاحظات مهمة للسائقين ماذا قال عبدالملك الحوثي عن سبب عدم الرد على إسرائيل حتى الآن؟ الدوري السعودي: النصر يتعثر امام الرائد والتعاون يحقق فوزا على الفيحاء قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية مؤتمر الحوثي في صنعاء يعلن براءته من أحمد علي عبدالله صالح ويحسم قرار فصله من قيادة الحزب خوفا من الاغتيال مجددا.. ترامب يحتمي خلف الزجاج المضاد للرصاص حزب الإصلاح يناقش كيفية الحفاظ على أصالة وقيم التراث المهري الصحفي جمال أنعم: مأرب أصبحت القلعة الحصينة المعول عليها حماية أحلام اليمنيين ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى
قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، أن الرد على إسرائيل بعد ضرباتها الجوية التي استهدفت ميناء الحديدة قبل اسابيع واغتيالها اسماعيل هنية في طهران، تأخر بسبب ان التخطيط لذلك يستغرق وقتا.
وقال الحوثي في خطاب أمس، تابعه مأرب برس، أن ''الرد آت من جبهات المحور (يقصد محور المقاومة الموالي لايران كحزب الله وجماعته)''.
واضاف بان الرد ''سيكون موجعا ومؤثرا والتخطيط لذلك أحد أسباب التأخير''، حد تعبيره.