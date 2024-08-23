الدوري السعودي: النصر يتعثر امام الرائد والتعاون يحقق فوزا على الفيحاء

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فاز فريق التعاون على ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل هدف التعاون لاعبه عبد الفتاح آدم عند الدقيقة (90+ 5)، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في المسابقة.
ةتعادل فريق النصر مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما، بعد ان سجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة (34) قبل أن يدرك محمد فوزير التعادل للرائد في الدقيقة (49).
كما تعادل الوحدة مع ضيفه الرياض بثلاثة أهداف لكل منهما.