قوات درع الوطن تتسلم منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت مصادر عسكرية تسلُّم قوات من درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية، منفذ الوديعة البري الرابط بين اليمن والسعودية.

وقالت المصادر إن قوات "درع الوطن" المُشكلة بقرار رئاسي في يناير 2023، تسلّمت منفذ الوديعة الذي يعتبر الوحيد لعبور المسافرين والبضائع بين اليمن والسعودية.

وتسلمت وحدات من قوات "درع الوطن"، جميع المباني والمنشآت التابعة للمنفذ كنقطة الجوازات، والجمارك والبوابة الوسطى، بعد أن كان المنفذ تحت إدارة قوات اللواء 141 التابعة للجيش الوطني.

ووفقاً للمصادر، فإن وحدات "درع الوطن" التي تسلّمت إدارة المنفذ، تضم جنوداً من أبناء حضرموت، وهي المحافظة التي يقع المنفذ جغرافياً في إطارها.

والمنفذ الواقع في منطقة الوديعة بحضرموت، هو الوحيد الذي ظل مفتوحاً بين اليمن والسعودية طيلة سنوات الحرب، وخلال السنوات الماضية شكا المواطنون من سوء إدارة المنفذ، وسط دعوات لاستبدال إدارته، كما أنه يوفر إيرادات ضخمة للخزينة اليمنية.

وتلقت "درع الوطن"، التي تشكلت بدعم سعودي مطلع العام الماضي 2023، تدريبات طيلة الأشهر الماضية في حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية وأغناها من حيث الثروة النفطية، وسط أنباء عن أن هذه القوات ستتسلم إدارة وحماية آبار النفط في المسيلة وميناء الضبة، ومنشآت أخرى في ساحل ووادي حضرموت.

يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي لحضرموت، وسط احتجاجات تشهدها المحافظة، للمطالبة بتسليم المنشآت السيادية فيها لأبنائها.

ودعمت الرياض إنشاء قوات "درع الوطن" في اليمن بشكل غير معلن، وهي وحدات احتياطية صادرة بموجب قرار رئاسي يمني، وتتبع رئيس مجلس القيادة.