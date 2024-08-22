خوفا من الاغتيال مجددا.. ترامب يحتمي خلف الزجاج المضاد للرصاص

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا الشهر الماضي

ظهر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب في تجمع بالهواء الطلق، لكن بإجراء خاص لحمايته.

فالرئيس السابق الذي اعتاد عقد اجتماعات حاشدة في الهواء الطلق، استسلم لتوصيات جهاز الخدمة السرية وظهر في تجمع انتخابي في أشبورو بولاية نورث كارولينا خلف زجاج مضاد للرصاص، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد أعرب في بداية الحملة الانتخابية عن قلقه بشأن قيام المرشح الجمهوري بعقد تجمعات تضم حشودا كبيرة ونصح بعدم القيام بذلك في بعض الحالات.

والأسبوع الماضي، كشفت شبكة «ايه بي سي نيوز» للمرة الأولى عن إصدار جهاز الخدمة السرية توصية بحماية الرئيس السابق بزجاج مضاد للرصاص مع استئناف عقد التجمعات في الهواء الطلق.

هجوم «شرس»

وخلال التجمع الذي افتتحه المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس وسيناتور أوهايو جي دي فانس شن ترامب هجوما شرسا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.

وانتقد ترامب نائبة الرئيس وسعى إلى ربطها بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

كما فتح المرشح الجمهوري النار على الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصفه بأنه "شرير" كما انتقد زوجته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ردا على هجومهما على ترامب في خطابيهما بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي أمس الأول.

وفي خطابه تناول ترامب أيضا مخاوف بعض الجمهوريين، الذين سبق وطالبوه بالالتزام بالسياسة بدلاً من استهداف هاريس بسبب ذكائها وهويتها العرقية ومظهرها وعوامل شخصية أخرى، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنفير كتل التصويت الرئيسية.

وسأل ترامب أنصاره، قائلا: "هل يجب أن أتحدث عن أمور شخصية أم لا؟" وانطلقت الهتافات المؤيدة لاستراتيجية الرئيس السابق.

ثم قال ترامب مازحًا إنه "فصل" مستشاره وأضاف "نفضل أن نستمر في الحديث عن السياسة.. لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا عندما تتعرض للهجوم من جميع الجهات"