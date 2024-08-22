حزب الإصلاح يناقش كيفية الحفاظ على أصالة وقيم التراث المهري

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقامت الدائرة الاجتماعية بالتجمع اليمني للإصلاح محافظة المهرة ندوة بعنوان "التراث المهري أصالة وقيم" تهدف إلى أهمية الدور المجتمعي والأحزاب في احياء هذا التراث وتعريف الأجيال بالأصالة التاريخية للمحافظة.

وفي كلمة افتتاح الندوة قال رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح المهرة، سالم السقاف، إن المحافظة تتميز بمورث ثقافي وشعبي فريد يميزها عن بقية المحافظات الاخرى.

وبين السقاف أن الإصلاح يسعى دائما لإبراز العراقة التي تتميز بها المحافظة ودعم الفعاليات التي تكرس جهودها لإظهار المهرة وارثها الشعبي.

وأوضح رئيس إصلاح المهرة ان أبناء المحافظة ظلوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم منذ القدم ولابد أن يكون هناك جهود موازية من الجهات ذات العلاقة لإبقاء ذلك الإرث حاضر ومتجدداً في ظل تخوف البعض من اندثاره بسبب عوامل الحداثة والتغيرات في وسط المجتمع.

واستعرض القائمون على الندوة عدة أوراق، ركزت في مجملها على أهمية صناعة الوعي المجتمعي حول ما تزخر به المحافظة من موروث وحثهم على التمسك باللغة المهرية باعتبارها جزء من الهوية الخاصة بالمحافظة.

كما استعرض رئيس وحدة التوثيق اللغوي بمركز اللغة المهرية بجامعة المهرة، سعد بن غفيله كلشات، في ورقته خلال الندوة، ما يقوم به المركز من جهود لتوثيق الإرث المحلي منذ تأسيسه، مشيدا في الوقت ذاته بدور حزب الإصلاح وتنظيمه مثل هذه الندوات والتي تأتي في مرحلة مهمة وكان أبناء المحافظة بحاجة لمثل هذه المساندة.

ودعا بن غفيله بقية المكونات بأن يكون لهم دور مماثل لحزب الإصلاح للرفع من الوعي وحث المجتمع على التمسك بوحدتهم وعاداتهم والتفاخر بها.

فيما تناول المحور الثاني أمين عام مجمع الكليات بجامعة المهرة ، الاستاذ محمد الحذيري بلحاف، متحدثا عن القيم وروح والأخوة والترابط التي يتميز به المجتمع المهري ومدى التكاتف والتلاحم في مختلف الظروف كثقافة متجذرة منذ الأزل، مشيراً إلى أن وحدة النسيج المجتمعي مثلت سياجا منيعا أمام أي مؤامرات تحاك ضد المهرة.

وتخلل الندوة نقاش مفتوح للمشاركين الذين دعوا الجهات المعنية بقيادة السلطة المحلية، إلى إيلاء المورث الشعبي والثقافي اهتماما بما يعكس الصورة الإيجابية على المحافظة، وتنظيم الفعاليات المتنوعة خاصة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأجيال على تبنى المبادرات لأبرز مورثهم.