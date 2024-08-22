حزب الإصلاح يناقش كيفية الحفاظ على أصالة وقيم التراث المهري الصحفي جمال أنعم: مأرب أصبحت القلعة الحصينة المعول عليها حماية أحلام اليمنيين ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى يرافقها اسطول المدمرات.. حاملة طائرات أمريكية ضخمة تصل الشرق الأوسط.. هي الثانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة مصدر يكشف لـ ''مأرب برس'' تفاصيل وملابسات إحتجاز 5 بحرينيين في محافظة مأرب ومعلومات خطيرة عنهم ساديو ماني ''اتحادي'' والنصر يوافق بشرط واحد المهرة.. هذا ما تم ضبطه بحوزة عدد من المهربين بعد عملية تتبع دقيقة واشتباك مسلح من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن
نظم فرع الهيئة العامة للكتاب محاضرة للصحفي والكاتب جمال أنعم عن مأرب ورمزية الحضور في التاريخ والواقع، بحضور وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري.
وقدم أنعم صورة عن تاريخ مأرب منذ القدم. وقال إن مأرب كانت رأس حربة في مواجهة النظام الامامي الكهنوتي، ومطلقة الشرارة الأولى لثورة 1948م وشوكة في حلقومه عصية عن البلع، وصخرة تحطمت عليها كل مؤامرات القوى الرجعية الظامئة للتسلط والاستبداد.
وأكد أنعم في محاضرته أن مأرب أصبحت اليوم بمثابة القلعة الحصينة المعول عليها في حماية أحلام اليمنيين ومكاسبهم الوطنية ضد المشاريع الصغيرة.
وقال إن مأرب مثلت هرماً أخلاقياً، ضمن لها التربع على عرش تلك الفضيلة بعد انتصار رجالها على أنفسهم ورغباتهم الخاصة وانحيازهم إلى القضايا الوطنية.
وأضاف: كانت مأرب السباقة في مواجهة الكهنوت في معركة اليمنيين ضد الاماميين الجدد "الحوثيين" كانت قبائل مأرب في مواجهة مع المليشيا في مشارف مديرية مجزر بالجدعان عام 2014م، وقد هبت القبائل وأقامت المطارح في نخلا والسحيل للدفاع عن قلعة الجمهورية والدفاع عن اليمن كله.
حضر الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة بران الإعلامية عدد كبير من رؤساء الأحزاب والأكاديميين والصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني.