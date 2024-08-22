الصحفي جمال أنعم: مأرب أصبحت القلعة الحصينة المعول عليها حماية أحلام اليمنيين

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس/ عبدالله العطار

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نظم فرع الهيئة العامة للكتاب محاضرة للصحفي والكاتب جمال أنعم عن مأرب ورمزية الحضور في التاريخ والواقع، بحضور وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري.

وقدم أنعم صورة عن تاريخ مأرب منذ القدم. وقال إن مأرب كانت رأس حربة في مواجهة النظام الامامي الكهنوتي، ومطلقة الشرارة الأولى لثورة 1948م وشوكة في حلقومه عصية عن البلع، وصخرة تحطمت عليها كل مؤامرات القوى الرجعية الظامئة للتسلط والاستبداد.

وأكد أنعم في محاضرته أن مأرب أصبحت اليوم بمثابة القلعة الحصينة المعول عليها في حماية أحلام اليمنيين ومكاسبهم الوطنية ضد المشاريع الصغيرة.

وقال إن مأرب مثلت هرماً أخلاقياً، ضمن لها التربع على عرش تلك الفضيلة بعد انتصار رجالها على أنفسهم ورغباتهم الخاصة وانحيازهم إلى القضايا الوطنية.

وأضاف: كانت مأرب السباقة في مواجهة الكهنوت في معركة اليمنيين ضد الاماميين الجدد "الحوثيين" كانت قبائل مأرب في مواجهة مع المليشيا في مشارف مديرية مجزر بالجدعان عام 2014م، وقد هبت القبائل وأقامت المطارح في نخلا والسحيل للدفاع عن قلعة الجمهورية والدفاع عن اليمن كله.

حضر الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة بران الإعلامية عدد كبير من رؤساء الأحزاب والأكاديميين والصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني.