عاجل.. ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى يرافقها اسطول المدمرات.. حاملة طائرات أمريكية ضخمة تصل الشرق الأوسط.. هي الثانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة مصدر أمني يكشف لـ ''مأرب برس'' تفاصيل وملابسات إحتجاز 5 بحرينيين في محافظة مأرب ومعلومات خطيرة عنهم ساديو ماني ''اتحادي'' والنصر يوافق بشرط واحد المهرة.. هذا ما تم ضبطه بحوزة عدد من المهربين بعد عملية تتبع دقيقة واشتباك مسلح من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن الجيش في إيران ينفي رواية وكالة فارس بشأن سبب سقوط مروحية الرئيس عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته
قال مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الخميس أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، أجرى محادثات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تركزت حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية.
كما التقى غروندبرغ أيضاً بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأكّد على الحاجة الملّحة إلى نهج موحد لدعم الجهود نحو عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن.
وشدد على أهمية الاستمرار في الدعوة إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وفق بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس.