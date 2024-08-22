عاجل.. ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قال مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الخميس أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، أجرى محادثات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تركزت حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية.

كما التقى غروندبرغ أيضاً بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكّد على الحاجة الملّحة إلى نهج موحد لدعم الجهود نحو عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن.

وشدد على أهمية الاستمرار في الدعوة إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وفق بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس.