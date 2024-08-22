يرافقها اسطول المدمرات.. حاملة طائرات أمريكية ضخمة تصل الشرق الأوسط.. هي الثانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، حسبما أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة.

وبهذا يرتفع إلى اثنتين، عدد حاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة حاليا في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي.

وارتفع منسوب التوتر في المنطقة منذ اغتالت إسرائيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية اغتيال وقعت في طهران واتهمت الجمهورية الإسلامية الدولة العبرية بالوقوف خلفها.

ومن المفترض أن تحل لينكولن محل حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".

والأربعاء، قالت القيادة العسكرية الأمركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إن "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات إف-35 سي وإف/إيه-18 بلوك 3، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم".

وأضاف نفس المصدر بأن لينكولن "هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملات الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمرات (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في 11 أغسطس/آب أن أوستن أمر الحاملة لينكولن "بتسريع انتقالها" إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة في بداية الشهر.

وتزايدت المخاوف من حصول تصعيد عسكري كبير في المنطقة منذ توعّد حزب الله وحليفته إيران بالرد على الاغتيالين اللذين حصلا في الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران في نهاية يوليو/تموز الماضي بفارق بضع ساعات فقط.

تدمير نظام صواريخ ورادار

على صعيد متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية، ان قواتها نجحت، خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير نظام صواريخ أرض - جو ورادار تابعين للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم.

وهذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية، وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وفق بيان اطلع عليه محرر مارب برس.

القيادة المركزية اضافت انه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أمنا.