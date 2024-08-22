مصدر أمني يكشف لـ ''مأرب برس'' تفاصيل وملابسات إحتجاز 5 بحرينيين في محافظة مأرب ومعلومات خطيرة عنهم

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر أمني بمحافظة مأرب، شرق اليمن، اليوم الخميس، حقيقة وتفاصيل احتجاز سلطات المحافظة، 5 أشخاص يحملون الجنسية البحرينية، منذ مطلع اغسطس الجاري.

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لموقع ''مأرب برس'' الإخباري، أن كل من تم اعتقالهم في مأرب، كانوا في طريقهم الى مليشيا الحوثي.

وأوضح المصدر بأن أحد المحتجزين، سبق وأن أمضى خمس سنوات في السجن داخل البحرين لأسباب تتعلق بمناهضة نظام الحكم هناك.

وذكر المصدر أن الخمسة البحرينيين، كانوا في طريقهم إلى المليشيات الحوثية،وتم ضبطهم وهم بالقرب من منشآت عسكرية وحيوية في صافر، واصفا اياهم بانهم ''شيعة اثنى عشرية''.

المصدر أشار الى أن قضية هؤلاء المحتجزين، وصلت إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ووزير الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة.

وسائل اعلام بحرينية، قالت أن خمسة مواطنين بحرينيين، بينهم شقيقين (مهدي وهادي) زكريا عبد الرسول، محتجزين في مأرب منذ 1 اغسطس الجاري، بينما كانوا في رحلة برية، حد قولها.

وقال موقع ''نيوز اوف بحرين'' أن دخولهم إلى اليمن كان بغرض العبور فقط في طريقهم إلى السعودية، وهي رواية غير دقيقة ومناقضة تماما لما ذكره المصدر الأمني.

ولا يوجد اي منفذ للعبور من محافظة مأرب، والمنفذ الوحيد للعبور باتجاه السعودية هو باتجاه منفذ الوديعة الحدودي التابع لمحافظة حضرموت.