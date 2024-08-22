ساديو ماني ''اتحادي'' والنصر يوافق بشرط واحد المهرة.. هذا ما تم ضبطه بحوزة عدد من المهربين بعد عملية تتبع دقيقة واشتباك مسلح من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن الجيش في إيران ينفي رواية وكالة فارس بشأن سبب سقوط مروحية الرئيس عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته الكشف عن عقوبة نجم ريال مدريد بعد طرده في مباراة الجولة الأولى رونالدو يطلق قناته الرسمية على يوتيوب ..ومشتركيها تجاوز 7 ملايين في ساعات جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال.. إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب
كشفت تقارير سعودية أن نادي النصر، وضع شرطا لإعطاء موافقته النهائية على انتقال لاعبَيه السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري على سبيل الإعارة إلى نادي الاتحاد هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر وافق مبدئيا على إعارة ماني والعمري للاتحاد، لكنه اشترط على الأخير دفع راتبي اللاعبين لإتمام الصفقة وتوقيع عقود رسمية بين الطرفين.
وكان النصر قد ضم ماني في صيف العام الماضي من بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2027 قضى منها موسما واحدا في صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقد العمري في سبتمبر الماضي لمدة أربعة أعوام إلى 2028.
ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون والهلال.
في حين لم يشارك العمري في كأس السوبر واستبعد من قائمة النصر في النهائي أمام الهلال.