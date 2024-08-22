ساديو ماني ''اتحادي'' والنصر يوافق بشرط واحد

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت تقارير سعودية أن نادي النصر، وضع شرطا لإعطاء موافقته النهائية على انتقال لاعبَيه السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري على سبيل الإعارة إلى نادي الاتحاد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر وافق مبدئيا على إعارة ماني والعمري للاتحاد، لكنه اشترط على الأخير دفع راتبي اللاعبين لإتمام الصفقة وتوقيع عقود رسمية بين الطرفين.

وكان النصر قد ضم ماني في صيف العام الماضي من بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2027 قضى منها موسما واحدا في صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقد العمري في سبتمبر الماضي لمدة أربعة أعوام إلى 2028.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون والهلال.

في حين لم يشارك العمري في كأس السوبر واستبعد من قائمة النصر في النهائي أمام الهلال.