المهرة.. هذا ما تم ضبطه بحوزة عدد من المهربين بعد عملية تتبع دقيقة واشتباك مسلح

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 257

ضبطت ادارة مكافحة المخدرات في محافظة المهرة شرق اليمن، 22 حبة كبتاجون ونصف كيلو من مادة الحشيش المخدر وكمية من المشروبات الكحولية في عمليتين مختلفتين .

وفي التفاصيل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، يوم الأربعاء من القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة الترويج للمواد الممنوعة والمخدرة باحد أحياء مدينة الغيضة.

واوضح نائب مدير إدارة المكافحة، النقيب محمد سعد مخبال، أن عمليات الضبط جاءت بعد رصد وتتبع لتحركات المجرمين على مدى يومين متتاليين ليتم ضبطهم في أحد الاحياء السكنية..مشيرا إلى أحد المتهمين حاول الاشتباك مع قوة المكافحة باستخدام سلاحه الشخصي الا أن القوة سيطرت على الموقف واستطاعت التعامل وفق قواعد الاشتباكات

وجدد المسؤول في مكافحة المخدرات التأكيد على أن إدارة المكافحة لن تدخر جهدا في سبيل تعقب المجرمين والقضاء على هذه الآفة الخبيثة بتظافر الجهود وتعاون المواطنين.