من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة''

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حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح للإنتخابات الرئاسية القادمة دونالد ترامب من أنّ فوز منافسته الديموقراطية كامالا هاريس يهدد بـ ''نشوب حرب عالمية ثالثة''.
ترامب وفي أول ظهور له بالهواء الطلق ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص، منذ محاولة اغتياله، شن هجوماً على منافسته الديموقراطية هاريس.
واتهم ترامب هاريس بأنها أكثر شخص يساري متطرف يدخل السباق الرئاسي، حد وصفه.