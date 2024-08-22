الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان

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تسلمت دولة الإمارات أمس الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد بدر الدين حقاني، سفيراً للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى أبو ظبي، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الإماراتية في بيان.
وأوضح البيان أن سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير، واللافت في البيان استخدام أبو ظبي تعبير "جمهورية أفغانستان الإسلامية" بدلاً من "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي تستخدمها الحكومة الحالية في كابل.
في السياق نفسه أشار بيان أصدرته وزارة خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر بهذا التعيين.