من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن الجيش في إيران ينفي رواية وكالة فارس بشأن سبب سقوط مروحية الرئيس عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته الكشف عن عقوبة نجم ريال مدريد بعد طرده في مباراة الجولة الأولى رونالدو يطلق قناته الرسمية على يوتيوب ..ومشتركيها تجاوز 7 ملايين في ساعات جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال.. إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب تنبأ بالزلازل بدقة غير مسبوقة.. الذكاء الاصطناعي يفاجئ العلماء حادث تصادم مروع بين 12 سيارة على الطريق الدائري
أعلن الهلال الأحمر القطري، إطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.
وقال الهلال القطري، في بيان، إنه أطلق "حملة جمع تبرعات لتنفيذ استجابة عاجلة للسيول والفيضانات التي تشهدها عدة مناطق في اليمن مؤخراً، من خلال مجموعة من التدخلات الإغاثية بقيمة 15.5 ملايين ريال قطري (نحو 4.3 ملايين دولار).
وأضاف أنه "سيستفيد من هذه الحملة أكثر من 123 ألف شخص".