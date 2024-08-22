آخر الاخبار

من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن الجيش في إيران ينفي رواية وكالة فارس بشأن سبب سقوط مروحية الرئيس عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته الكشف عن عقوبة نجم ريال مدريد بعد طرده في مباراة الجولة الأولى رونالدو يطلق قناته الرسمية على يوتيوب ..ومشتركيها تجاوز 7 ملايين في ساعات جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال.. إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب تنبأ بالزلازل بدقة غير مسبوقة.. الذكاء الاصطناعي يفاجئ العلماء حادث تصادم مروع بين 12 سيارة على الطريق الدائري

الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 153

أعلن الهلال الأحمر القطري، إطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

وقال الهلال القطري، في بيان، إنه أطلق "حملة جمع تبرعات لتنفيذ استجابة عاجلة للسيول والفيضانات التي تشهدها عدة مناطق في اليمن مؤخراً، من خلال مجموعة من التدخلات الإغاثية بقيمة 15.5 ملايين ريال قطري (نحو 4.3 ملايين دولار).

 وأضاف أنه "سيستفيد من هذه الحملة أكثر من 123 ألف شخص".

إقراء أيضاً
عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته
بلاغ عن عدد من الانفجارات قرب سفينة في سواحل عدن
تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس «العليمي» ومحافظ البنك المركزي «احمد المعبقي»
واشنطن تعلن تنفيذ عملية جديدة ضد الحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
تحذير أممي : 48% من الأطفال في اليمن يعانون من التقزم ومعدلات سوء التغذية الحاد
وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة غرقاً بمحافظة الضالع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول