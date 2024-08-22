الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الهلال الأحمر القطري، إطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

وقال الهلال القطري، في بيان، إنه أطلق "حملة جمع تبرعات لتنفيذ استجابة عاجلة للسيول والفيضانات التي تشهدها عدة مناطق في اليمن مؤخراً، من خلال مجموعة من التدخلات الإغاثية بقيمة 15.5 ملايين ريال قطري (نحو 4.3 ملايين دولار).

وأضاف أنه "سيستفيد من هذه الحملة أكثر من 123 ألف شخص".