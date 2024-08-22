الجيش في إيران ينفي رواية وكالة فارس بشأن سبب سقوط مروحية الرئيس

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفى الجيش الإيراني ما نشرته وكالة أنباء "فارس" عن أسباب تحطم مروحية الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وقالت إدارة العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان الأربعاء إن "المعلومات الواردة في وكالة "فارس" بأن أحد عوامل تحطم المروحية كان وجود راكبين آخرين (زائدين) على متن الطائرة خلافاً لبروتوكولات السلامة، ولهذا السبب لم يكن لدى المروحية الاستطاعة الكافية للصعود إلى الارتفاع المطلوب، كاذبة"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وكان تحقيق إيراني بتحطم مروحية قضى فيه رئيسي في مايو أشار إلى أن أسباب الحادثة تكمن في سوء الأحوال الجوية والحمولة الزائدة، حسب ما أوردت وكالة أنباء "فارس" بوقت سابق الأربعاء نقلاً عن مسؤول.