عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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هاجم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، فرج البحسني الرئيس العليمي، معلنا رفضه قرار العليمي الأخير بشأن حضرموت.

وقال البحسني في منشور رصده محرر مأرب برس على حسابه في منصة أكس: ''لا جدوى ولا فائدة من تشكيل لجان لحل مشاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة الرئيس د. رشاد العليمي، فذلك يُعتبر تمييعًا لقضايا المحافظة وضياعًا للوقت، وأيضًا فشلًا في مواجهتها بجدية''.

وأضاف البحسني: ''الحل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبلكم لتلبية مطالب حضرموت أو الدعوة لاجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة والوقوف أمامها بجدية وحزم، على أن تُصدر عن الاجتماع قرارات تحسم ما يجري في المحافظة. غير ذلك، لن يجدي نفعًا''.

وكان الرئيس العليمي قد أعلن يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب محافظة حضرموت.

وتتكون اللجنة من ٩ شخصيات حضرمية تتوزع بين وزراء ومسؤولين وشخصيات قبلية ودينية وعسكرية.

وتزامن تشكيل اللجنة مع استمرار تصعيد حلف القبائل في منطقة الهضبة النفطية وقرار بترومسيلة وقف منشأة تقطير الديزل ووجود قيادات مجلس حضرموت الوطني في السعودية.

ووجه الرئيس بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية.

وضمت اللجنة الرئاسية التالية اسماؤهم :

عضو مجلس الشورى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ووزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ووزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، ورئيس كتلة حضرموت النيابية الشيخ صالح سالم العامري، وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري، واللواء عبدالرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، ووكيل وزارة الشؤون القانونية المحامي محمد سالم باهبري.