الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، أمس الأربعاء، عقوبة الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد.

الكشف عن عقوبة نجم ريال مدريد بعد طرده في مباراة الجولة الأولى AP وتلقى ميندي بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحدث طرد ميندي في الدقيقة 90 بسبب التحام مع موريكي، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للاعب ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن لجنة الانضباط قررت إيقاف ميندي لمباراة واحدة، بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة الجولة الأولى من الليغا ضد ريال مايوركا.

كما تقرر فرض غرامة مالية بقيمة 350 يورو على النادي الملكي، و600 يورو على اللاعب الفرنسي.

وكتب حكم المباراة في تقريره أن مدافع ريال مدريد "استخدم قوة مفرطة في التنافس على الكرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن فيران جارسيا، هو من سيشارك في مركز الظهير الأيسر مع ريال مدريد أثناء إيقاف ميندي.

يذكر أن بلد الوليد سيحل ضيفا على ريال مدريد، في الجولة الثانية من عمر الليغا، الأحد المقبل