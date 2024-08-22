رونالدو يطلق قناته الرسمية على يوتيوب ..ومشتركيها تجاوز 7 ملايين في ساعات

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 87

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن إطلاق قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، لعرض أبرز لقطات حياته داخل الملعب وخارجه.

ونشر كريستيانو رونالدو مقطع "فيديو" عبر حسابه على موقع "إكس" قائلا: "انتهى الانتظار" وصلت قناتي.

وحطمت قناة رونالدو، التي تضمنت 18 مقطع فيديو، الرقم القياسي العالمي لأسرع قناة على الـ"يوتيوب" اكتسابا للشعبية، إذ وصل عدد متابعيها إلى 7 ملايين مشترك خلال 8 ساعات فقط من إطلاقها.

وتجاوز بذلك عدد مشتركي قناة رونالدو عدد متابعي قناة غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينافس "الدون" على أكثر من صعيد.

ولدى ميسي الذي لا ينشط كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف رونالدو، 2.19 مليون مشترك على قناته الرسمية في "يوتيوب"، التي أطلقها في العام 2006، وتتضمن 207 فيديوهات.

ويعتبر "صاروخ ماديرا" من أكثر اللاعبين متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق إنستغرام، بـ636 مليون متابع، متفوقا على نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، (504 ملايين متابع).

وتأتي خطوة النجم البرتغالي رونالدو عقب إطلاق علامته التجارية للملابس الداخلية والعطور.