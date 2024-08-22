حادث تصادم مروع بين 12 سيارة على الطريق الدائري

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 58

شهد الطريق الدائري بمصر، فجر يوم الأربعاء، حادثا مروريا مروعا بعد تصادم أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل، اتجاه السلام أمام نزلة الرماية، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم من أكتوبر وطريق الواحات باتجاه الرماية.

وتداول عدد من المواطنين مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، مؤكدين أن البداية كانت بتصادم سيارتي نقل إحداهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق.

كما أضاف شهود العيان أن سيارة نقل ثقيل جاءت من الخلف ودهست السيارات المتوقفة بسبب الحادث، وهو ما تسبب في تدمير أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل.

وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، موضحة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل الآخرين إلى مستشفى الهرم، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار المتابعة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بـ 3 أوناش إلى موقع حادث الطريق الدائري لرفع آثار الحادث المرورع