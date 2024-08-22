حادث تصادم مروع بين 12 سيارة على الطريق الدائري ظاهرة غريبة ومحيرة.. شاهد 7 شموس دفعة واحدة بسماء الصين خطأ فادح ارتكبه جنرال روسي ساهم بنجاح التوغّل الأوكراني في كورسك حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط بلاغ عن عدد من الانفجارات قرب سفينة في سواحل عدن بسبب هجوم سيبراني.. عطل في تطبيقي تليغرام وواتساب في هذه الدولة شاهد بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه في ظهوره الأول على قناته في يوتيوب.. ماذا قال؟ تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس «العليمي» ومحافظ البنك المركزي «احمد المعبقي» واشنطن تعلن تنفيذ عملية جديدة ضد الحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية دولة خليجية تعتمد أوراق أول سفير لحكومة "طالبان" الأفغانية
شهد الطريق الدائري بمصر، فجر يوم الأربعاء، حادثا مروريا مروعا بعد تصادم أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل، اتجاه السلام أمام نزلة الرماية، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم من أكتوبر وطريق الواحات باتجاه الرماية.
وتداول عدد من المواطنين مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، مؤكدين أن البداية كانت بتصادم سيارتي نقل إحداهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق.
كما أضاف شهود العيان أن سيارة نقل ثقيل جاءت من الخلف ودهست السيارات المتوقفة بسبب الحادث، وهو ما تسبب في تدمير أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل.
وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، موضحة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل الآخرين إلى مستشفى الهرم، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار المتابعة.
ودفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بـ 3 أوناش إلى موقع حادث الطريق الدائري لرفع آثار الحادث المرورع