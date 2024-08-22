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ظاهرة غريبة ومحيرة.. شاهد 7 شموس دفعة واحدة بسماء الصين

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، لظهور 7 شموس دفعة واحدة.

فقد تم رصد حالة نادرة في سماء تشنغدو في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين، عندما ظهرت "7 شموس" في سماء المدينة.،

وفقا لما نشرته صحيفة "شنغهاي ديلي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المرجح أن تكون هذه الظاهرة المثيرة للدهشة نتيجة لانكسار الضوء وتشتته"

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