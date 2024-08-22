بلاغ عن عدد من الانفجارات قرب سفينة في سواحل عدن

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية اليوم الخميس، بوقوع عدد من الانفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من مدينة عدن .

وقالت الهيئة في بيان إنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 57 ميلا بحريا جنوب عدن باليمن، حيث أبلغ القبطان عن وقوع عدد من الانفجارات في المياه بالقرب من السفينة".

وأكدت الهيئة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وأن الطاقم في أمان والسفينة في طريقها إلى الميناء التالي".

ولفتت الهيئة إلى أن السلطات تجري تحقيقا بشأن الحادث، داعية السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة تجارية على بعد 77 ميلا غربي ميناء الحديدة على البحر الأحمر بـ3 قذائف مجهولة المصدر.

وبخصوص الواقعة أعلن الجيش البريطاني "تعرض سفينة تجارية في البحر الأحمر لهجوم متكرر يوم الأربعاء، ما جعل طاقمها يفقد السيطرة عليها