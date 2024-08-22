بسبب هجوم سيبراني.. عطل في تطبيقي تليغرام وواتساب في هذه الدولة

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن جهاز مراقبة الاتصالات الحكومي في روسيا، اليوم (الأربعاء)، عطلاً كبيراً في عمل تطبيقي تليغرام وواتساب الشهيرين، معزياً ذلك إلى الهجمة السيبرانية على شركات الاتصالات الروسية.

وأوضح الجهاز الفيدرالي، في بيان، أن الهجمة السيبرانية على شركات الاتصالات في روسيا تسببت في أعطال بخدمات عدة، بينها تليغرام وواتساب، مبيناً أن الهجوم كان عند الساعة 12:15 بتوقيت غرينيتش، إلا أن عدد شكاوى مستخدمي التطبيقين انخفض عقب ساعات من العطل.