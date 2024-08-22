بسبب هجوم سيبراني.. عطل في تطبيقي تليغرام وواتساب في هذه الدولة شاهد بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه في ظهوره الأول على قناته في يوتيوب.. ماذا قال؟ تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس «العليمي» ومحافظ البنك المركزي «احمد المعبقي» واشنطن تعلن تنفيذ عملية جديدة ضد الحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية دولة خليجية تعتمد أوراق أول سفير لحكومة "طالبان" الأفغانية تحذير أممي : 48% من الأطفال في اليمن يعانون من التقزم ومعدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت 30% وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة غرقاً بمحافظة الضالع اول دولة أوروبية يقف فيها مواطنوها طوابير للحصول على شربة الماء المعبأة كريستيانو رونالدو يتربع كملك على «يوتيوب» ويكتسح ميسي خلال ساعتين عاجل المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار يحذر المواطنين في 13 محافظة يمنية من العواصف والثلوج والامطار الغزيرة
أعلن جهاز مراقبة الاتصالات الحكومي في روسيا، اليوم (الأربعاء)، عطلاً كبيراً في عمل تطبيقي تليغرام وواتساب الشهيرين، معزياً ذلك إلى الهجمة السيبرانية على شركات الاتصالات الروسية.
وأوضح الجهاز الفيدرالي، في بيان، أن الهجمة السيبرانية على شركات الاتصالات في روسيا تسببت في أعطال بخدمات عدة، بينها تليغرام وواتساب، مبيناً أن الهجوم كان عند الساعة 12:15 بتوقيت غرينيتش، إلا أن عدد شكاوى مستخدمي التطبيقين انخفض عقب ساعات من العطل.