شاهد بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه في ظهوره الأول على قناته في يوتيوب.. ماذا قال؟

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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غصت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بخبر إطلاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقناته على موقع "يوتيوب".

ودشن رونالدو قناته على "يوتيوب" منذ ساعات قليلة، وسجلت أكثر من سبعة ملايين مشترك.

وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز شريكة حياته والتي يواعدها منذ 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلن بشكل رسمي عن زواجهما، ولدى الثنائي طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).

وقال رونالدو في الفيديو "مرحبا، U R Crsitiano، سأقدم لكم زوجتي جيو" التي كانت تجلس بجانبه وقامت بإشارة بيدها لمنح القبلات للمعجبين.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، معربين عن دهشتهم بقول رونالدو "زوجتي جيو"، كما لاحظوا ارتداء الثنائي لخاتمين في الفيديو.

وحظي مقطع الفيديو "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين" بنحو مليون مشاهدة بعد ساعات فقط من نشره على قناة رونالدو في "يوتيوب".