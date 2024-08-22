تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس «العليمي» ومحافظ البنك المركزي «احمد المعبقي»

الخميس 22 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا بمحافظ البنك المركزي اليمني المناضل احمد غالب المعبقي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد ان اجرى عملية جراحية ناجحة.

وخلال الاتصال هنأ الرئيس محافظ البنك المركزي بنجاح العملية الجراحية التي اجراها في احد المستشفيات الالمانية، متمنيا له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، والعافية، والعودة السالمة لمواصلة مهامه الوطنية وعطائه المشهود في ادارة السياسة النقدية، وقيادة العمل المصرفي بكل تفان واخلاص حسب ماذكرت وكالة سبأ الحكومية.

من جانبه اعرب المحافظ احمد المعبقي، عن عظيم شكره للرئيس وتقديره لمبادراته الانسانية الدائمة في الاطمئنان والرعاية الكريمة لقيادات الدولة، ورواد الحركة الوطنية في مختلف القطاعات.