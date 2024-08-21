واشنطن تعلن تنفيذ عملية جديدة ضد الحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

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اعلنت القيادة الوسطى الأميركية بانها دمرت نظام صواريخ أرض جو ورادارا تابعين للحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، بانه تم تحديد أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا لقواتنا والتحالف والسفن التجارية.
واشارت القيادة الوسطى الأميركية الى انها اتخذت هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا.