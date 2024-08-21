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قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأفغاني بدر الدين حقاني، ما يعدّ أكبر إنجاز دبلوماسي لحركة "طالبان" منذ إرسال سفيرهم إلى الصين في يناير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأفغاني بدر الدين حقاني.
واعتمدت أبوظبي تعبير "جمهورية أفغانستان الإسلامية" بدلاً من "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي تستخدمها الحكومة الحالية في كابل.
من جهتها، أكدت وزارة خارجية الحكومة الأفغانية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بحسب ما أوردت "أسوشييتد برس".
ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، لكنه من فريقه.
والأسبوع الماضي، وصل رئيس الوزراء الأوزبكي، عبد الله أريبوف، إلى أفغانستان في أعلى مستوى زيارة لمسؤول أجنبي منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.
وتقول الأمم المتحدة إن الاعتراف بحكومة طالبان رسمياً "يكاد يكون مستحيلاً" في ظل وجود قيود على النساء والفتيات.