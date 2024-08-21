وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة غرقاً بمحافظة الضالع

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية لموقع مارب برس، اليوم الأربعاء 21 أغسطس، وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة غرقاً في تجمع لمياه الأمطار في إحدى الأحواض المائية في وادي مقلد بمنطقة "الشريس" ضواحي مدينة الضالع.

وقالت المصادر المقربة من اسر الفتيات المتوفيات بأن ذهابهن الى الوداي كان في الصباح الباكر لغرض جمع الحطب الذي تعتاد نساء القرية القيام به بشكل يومي.

وأضافت المصادر، أن الفتيات مرين عبر الطريق الصخرية شديدة الانزلاق المحادية للحوض المائي التي تعرضت إحدى الفتيات أثناء مرورها للانزلاق والسقوط الى داخل الحوض المائي الامر الذي دفع الفتيات الاخرى لمحاولة إنقاذها وهذا مما أدى إلى تدافعهن بشكل عفوي متناسيات عدم معرفتهن بالسباحة في محاولة لإنقاذ بعضهن البعض وهذا مما أدى الى سقوطهن في الحوض المائي الواحدة تلو الأخرى.

وذكرت المصادر، أن الفتيات الأربع ينتمين الى اسرة واحدة منهن اختين والفتيات هن عفاف محمد احمد حيدرة، وحنان محمد احمد حيدرة، و دعاء عبدالرحمن سعد حيدرة،و نجاة عبدالله حيدرة.

وعلى خلفية هذا الحادث المؤلم بعث مأمور مديرية الضالع عبدالواسع صالح احمد برقية عزاء ومواساة لاهالي المتوفيات وسكان قرية الشريس عامة.

وعبر فيها عن حزنة الشديد لهذا المصاب الجلل الذي اصاب اسرة ال حيدرة بقرية الشريس ناقلا تعازية وتعازي كافة أعضاء المكتب التنفيذي بالسلطة المحلية بمديرية الضالع وجميع اهالي المديرية عامة.