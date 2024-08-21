كريستيانو رونالدو يتربع كملك على «يوتيوب» ويكتسح ميسي خلال ساعتين

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وجوده على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أطلق قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقال رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة الآم على يوتيوب".

ووجه النجم صاحب الـ39 عاما رسالة إلى متابعيه قال فيها: "اشتركوا وانضموا إليّ في هذه الرحلة الجديدة".

وتحمل قناة رونالدو الجديدة على يوتيوب اسم "UR Cristiano".

رونالدو يكتسح ميسي على يوتيوب

وفي غضون ساعتين تقريبا من إطلاقها، تجاوز عدد المشتركين في قناة رونالدو على "يوتيوب" 2.17 مليون مشترك.

وبهذا لم يستغرق كريستيانو وقتا طويلا لتجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يشترك في قناته 2.16 مليون شخص.

المفارقة أن ميسي، الذي تنافس مع رونالدو لسنوات طويلة على الجوائز الفردية والجماعية، أطلق قناته الرسمية على "يوتيوب" قبل 18 عاما.

ماذا يوجد على قناة كريستيانو رونالدو؟

بمجرد إطلاقها، بدأ رونالدو تنشيط قناته ونشر عليها 10 مقاطع فيديو حتى كتابة هذه السطور.

وتنوع محتوى قناة رونالدو بين آراء النجم المخضرم في مختلف الموضوعات الرياضية، والتحديات، وأسرار من حياة قائد منتخب البرتغال وصديقته جورجينا رودريغيز.

ويحظى كريستيانو بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعه على "إنستغرام" 636 مليون شخص، بجانب 170 مليون على "فيس بوك"، و112 مليون على "إكس".