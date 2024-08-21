وزير الدفاع ورئيس هيئة الاستخبارات في زيارة مفاجئة للسفارة اليمنية في القاهرة

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مقر السفارة اليمنية بالقاهرة التقى خلالها السفير خالد بحاح وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

واطلع وزير الدفاع على الخدمات التي تقدمها البعثة الدبلوماسية لأبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية، منوها بدور السفارة وملحقياتها في تسهيل علاج جرحى الجيش وحل مشكلاتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وأكد الفريق الداعري على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التأريخية بين البلدين الشقيقين.

رافقه في الزيارة رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن احمد اليافعي.