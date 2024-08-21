وزير الدفاع ورئيس هيئة الاستخبارات في زيارة مفاجئة للسفارة اليمنية في القاهرة بعد انتهاء التحقيقات.. إيران تكشف سبب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي حكومة الانقلاب الحوثية الجديدة تطلق أكبر كذبة للترويج لمهامها - الحوثيون يواصلون مسلسل الضحك على ذقون الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتهم مجلس القضاء الأعلى بعدن يرفع الحصانة عن عدد من القضاة ويكشف الأسباب تركيا تستجيب لإغاثة اليمن من كارثة السيول وتعلن استعدادها تلبية الإحتياجات العاجلة صنعاء.. هذا ما فعله الحوثيون مع أكثر من 3 آلاف موظف يعملون في المنظمات والتعهد الذي التزموا به موظفة سابقة في البيت الأبيض تفضح ترامب.. ماذا قالت؟ نزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان على 55 مليون يورو الكشف عن السفينة وطبيعة الهجوم الذي تعرضت له قبالة سواحل الحديدة هذا اليوم الإعلان عن اطلاق سراح آخر 4 بهائيين من سجون الحوثيين ''صورة''
كشفت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للتحقيق في تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مايو الماضي.
وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع، إن الحادث سببه "الظروف الجوية وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها".
وأعلنت طهران يوم 20 مايو الماضي وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران.
ويعد رئيسي ثامن رئيس لإيران، وانتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني، وبعد وفاته انتخب مسعود بزشكيان رئيسا للبلاد