بعد انتهاء التحقيقات.. إيران تكشف سبب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للتحقيق في تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مايو الماضي.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع، إن الحادث سببه "الظروف الجوية وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها".

وأعلنت طهران يوم 20 مايو الماضي وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران.

ويعد رئيسي ثامن رئيس لإيران، وانتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني، وبعد وفاته انتخب مسعود بزشكيان رئيسا للبلاد