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مجلس القضاء الأعلى بعدن يرفع الحصانة عن عدد من القضاة ويكشف الأسباب

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قرر مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد رفع الحصانة عن عدد من القضاة. 

 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس القضاء الأعلى، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، وفقاً لوكالة سبأ للأنباء ( رسمية).

 

وبحسب الوكالة، فإن قرار المجلس رفع الحصانة عن عدد من القضاة يأتي لـ"ارتكابهم مخالفات مسلكية”، كما أحال أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه. 

 

وقرر المجلس أيضا، ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم:(القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية).

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