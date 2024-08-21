تركيا تستجيب لإغاثة اليمن من كارثة السيول وتعلن استعدادها تلبية الإحتياجات العاجلة

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سلمت الحكومة اليمنية، مسؤولا تركيا تقريراً يوضح حجم الكارثة الإنسانية التي ضربت اليمن خلال الاشهر الماضية جراء الأمطار الغزيرة والسيول والتي تسبب بالعديد من الاضرار البشرية من هدم المنازل وتجريف الاراضي الزراعية مما تسبب إلحاق اضراراً على البنية التحتية الاساسية.

وفي التفاصيل بحث سفير اليمن لدى تركيا، محمد صالح طريق، اليوم، مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية، السفير أحمد رضا دميرأر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.

واكد المسؤول التركي، ان اليمن تحظى باهتمام كبير لدى تركيا.

وجدد موقف تركيا الى جانب اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثة..مبدياً استعداد بلاده تلبية الاحتياجات العاجلة لليمن .

وفي اللقاء تطرق السفير طريق، الى الآثار الكارثية الطبيعية التي ضربت المحافظات اليمنية والتدخلات الدولية المطلوبة لإسناد جهود الحكومة.

واشار الى الحاجة العاجلة لتقديم الدعم الاغاثي والانساني والدواء وترميم بعض المنازل التي دمرتها السيول والايواء لأكثر من خمسين الف أسرة يمنية، و بناء المراكز الصحية العاجلة ودعمها بالأدوية والدعم العاجل من قبل الجمعيات والمنظمات التركية..مشيداً بمواقف تركيا ودعمها لليمن.