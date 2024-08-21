منها رفع الحصانة عن عدد من القضاة .. قرارات لمجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.

وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.

وقرر المجلس ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية،

كما نظر المجلس، في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق، وفق وكالة سبأ.