تركيا تستجيب لإغاثة اليمن من كارثة السيول وتعلن استعدادها تلبية الإحتياجات العاجلة منها رفع الحصانة عن عدد من القضاة .. قرارات لمجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن صنعاء.. هذا ما فعله الحوثيون مع أكثر من 3 آلاف موظف يعملون في المنظمات والتعهد الذي التزموا به موظفة سابقة في البيت الأبيض تفضح ترامب.. ماذا قالت؟ نزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان على 55 مليون يورو الكشف عن السفينة وطبيعة الهجوم الذي تعرضت له قبالة سواحل الحديدة هذا اليوم الإعلان عن اطلاق سراح آخر 4 بهائيين من سجون الحوثيين ''صورة'' الأردن تضع شرط جديد على اليمنيين لدخول أراضيها أول دولة تدعو جميع البحارة إلى عدم نقل الفحم إلى إسرائيل روسيا تقلب موازين المعارك المشتعلة و تتقدم شرق أوكرانيا.. و قوة عسكرية ضخمة لصد التوغل في كورسك
أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وقرر المجلس ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية،
كما نظر المجلس، في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق، وفق وكالة سبأ.