صنعاء.. هذا ما فعله الحوثيون مع أكثر من 3 آلاف موظف يعملون في المنظمات والتعهد الذي التزموا به

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 216

قالت مصادر مطلعة في صنعاء ان مليشيا الحوثـي اخضعت قرابة 3287 موظفاً من العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية لورش تدريبية على مدى 5 أيام للتقيد بسياساتها ضمن قبضتها الأمنية على العمل الإنساني وتجييره لصالح مشروعها.

وأجبرت ميليشيا الحوثي موظفي المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على التعهد بالعمل وفق شروطها، وذلك في ختام دورة ثقافية أقامتها لأكثر من 3 آلاف موظف استمرت خمسة أيام.

ووفق وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين فأن الجماعة نفذت "سلسلة لقاءات" قادها إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا"، مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء.

وشارك في "اللقاءات" المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

وحذر القيادي الحوثي الموظفين، الذين قالت الوكالة إن عددهم بلغ قرابة 3287 موظفا، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني.

وبحسب الوكالة فقد أكد موظفو المنظمات "التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني".

وكان "المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية" وهو كيان استخباري حوثي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات والتحكم في أنشطتها، طالب المنظمات بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم، وأن تأخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل أي توظيف جديد.

يأتي ذلك في ظل استمرار حملات الميليشيا ضد منظمات الإغاثية المحلية والدولية والأممية واختطافها عشرات الموظفين من بينهم ١٣ يتبعون منظمات الأمم المتحدة، ما يزالون قيد الإخفاء القسري منذ شهرين.