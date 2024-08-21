صنعاء.. هذا ما فعله الحوثيون مع أكثر من 3 آلاف موظف يعملون في المنظمات والتعهد الذي التزموا به موظفة سابقة في البيت الأبيض تفضح ترامب.. ماذا قالت؟ نزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان على 55 مليون يورو الكشف عن السفينة وطبيعة الهجوم التي تعرضت له قبالة سواحل الحديدة هذا اليوم الإعلان عن اطلاق سراح آخر 4 بهائيين من سجون الحوثيين ''صورة'' الأردن تضع شرط جديد على اليمنيين لدخول أراضيها أول دولة تدعو جميع البحارة إلى عدم نقل الفحم إلى إسرائيل روسيا تقلب موازين المعارك المشتعلة و تتقدم شرق أوكرانيا.. و قوة عسكرية ضخمة لصد التوغل في كورسك الإبلاغ عن حادث مريب طال سفينة قرب سواحل الحديدة أسباب شائعة لعقم الرجال
لجأ كيليان مبابي إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في البلاد لحل نزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان
ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو ويونيو)
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي للعبة لحل هذه المسألة.
ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، لكن مصدرا مقربا منه أوضح لفرانس برس أن "الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة"، مضيفا أن الإدارة الباريسية "لم تتلق أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وأضاف المصدر "اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علنا وسرا".
وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي.
وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.
ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.