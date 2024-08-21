الكشف عن السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل الحديدة هذا اليوم

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قالت وزارة الشحن اليونانية ان الناقلة "سونيون" تعرضت لهجوم قبالة الحديدة وان الطاقم يقيّم الأضرار قبل مواصلة الرحلة.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت اليوم الأربعاء أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة .
ولم تشر في بيانها المقتضب الذي نشرته على حسابها في منصة إكس لتفاصيل أخرى عن الحادث.
ةاكتفت بدعوة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حادث يعترضها.