الإعلان عن اطلاق سراح آخر 4 بهائيين من سجون الحوثيين ''صورة''

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الجامعة البهائية العالمية، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي أطلقت سراح آخر أربعة بهائيين يمنيين محتجزين لديها منذ أكثر من عام.

وأضافت الجامعة في بيانها أنها ترحب بإطلاق سراح اليمنيين البهائيين الأربعة، عبر ممثلتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة صبا حداد.

وتابعت: "نشعر بارتياح لانتهاء هذه الحادثة المؤلمة والظالمة واللامعقولة. إن اعتقال المواطنين اليمنيين البهائيين كان خطأً جسيماً لا ينبغي أن يحدث. فهم مجموعة من المواطنين الأبرياء الذين اجتمعوا في منزل أحدهم في لقاء اجتماعي سلمي، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان ومكفول بموجب القانون الدولي وحرية الدين والمعتقد".

وأشارت الجامعة إلى أن إطلاق السراح شمل كلاً من: عبد الإله البوني، محمد بشير، إبراهيم جعيل، وحسان ثابت، بعد تعرضهم لضغوط شديدة غير ناجحة لإرغامهم على ترك معتقدهم، شملت إجبارهم على المشاركة فيما يعرف بـ"الدورات الثقافية" التي تنظمها جهات حوثية بهدف إكراههم على ترك دينهم.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن حادثة مداهمة الحوثيين لمنزل خاص للأقلية البهائية في صنعاء في مايو 2023 واحتجازهم لكافة المتواجدين فيه أثارت موجات متتابعة من مطالبات المجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين البهائيين، بدعم من برلمانيين وسفراء أوروبيين ومنظمات حقوقية دولية والعديد من زعماء القبائل اليمنية والشخصيات الدينية، مما أسفر عن إطلاق سراح 13 من المعتقلين الـ 17 على مدى الـ 15 شهراً الماضية، كان آخرهم عبدالله العلفي الذي أُطلق سراحه في يونيو 2024.

وأكدت الجامعة أنه على الرغم من كافة الجهود المستمرة، لا يزال البهائيون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن يتعرضون لاضطهاد منهجي، ويحرمون من حرية الاجتماع وممارسة معتقداتهم.

ودعا البيان جماعة الحوثيين إلى احترام حقوق كافة الأقليات، بما في ذلك المكونات الدينية، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تتكرر حالات الاعتقال الطائفية لأي شخص بسبب معتقده أو لأي أسباب واهية أخرى، كما يجب عليهم أيضاً إطلاق سراح جميع السجناء الأبرياء الآخرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي".