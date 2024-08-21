الأردن تضع شرط جديد على اليمنيين لدخول أراضيها

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اشترطت الأردن الحصول على شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال لدخول الأطفال اليمنيين تحت سن 15 الأراضي الأردنية
وشددت على ضرورة أن تكون تلك الشهادة لا يتجاوز تاريخ صدورها أسبوعاً قبل السفر.
وقالت طيران اليمنية: في حال لم يحصل أي مسافر عمره اقل من 15 سنة على شهادة التطعيم فلن يسمح له بدخول الأردن.