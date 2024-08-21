الإبلاغ عن حادث مريب طال سفينة قرب سواحل الحديدة

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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وسط المخاوف الدولية من توسع الصراع الإسرائيلي الإيراني، في استمرار على ما يبدو للهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وقع حادث بحري جديد.

فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

إلا أنها لم تشر في بيانها المقتضب الذي نشرته على حسابها في منصة "إكس" لتفاصيل أخرى عن الحادث، بل اكتفت بدعوة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حادث يعترضها