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تقدمت أذربيجان بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم 3 دول عربية واقتصادات عالمية، وقد ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الثلاثاء.
وتبدي باكو اهتماما بتعزيز التعاون مع مجموعة "بريكس". وأكد بيان مشترك نشر أمس للرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف أن موسكو تدعم هذا التطلع لأذربيجان.
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم.
وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة "بريكس"، ويتزامن ذلك مع التوسع التاريخي للمجموعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.