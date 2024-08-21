قيادي بارز في الإصلاح يلتقي السفير التركي لدي اليمن - تفاصيل اللقاء

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الاصلاح نت

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التقي مستشار رئيس الجمهورية رئيس الكتلة البرلمانية عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الاستاذ عبدالرزاق الهجري، الثلاثاء، السفير التركي لدي بلادنا السيد مصطفي بولات، وذلك بحضور نائب رئيس الكتلة البرلمانية ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن، انصاف مايو، ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بهيئة التشاور والمصالحة رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للإصلاح، الدكتور ابراهيم الشامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات الراهنة على الساحة المحلية والاقليمية حسب ما ذكر موقع الاصلاح نت.

وفي الاجتماع الذي حضره من الجانب التركي نائب السفير ارتوغرول نهري، ثمن الهجري وقوف الأشقاء في الجمهورية التركية الي جانب القيادة والحكومة اليمنية بقيادة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعمهم لليمن وشرعيته ووحدته وسيادته وامنه واستقراره وسلامة أراضيه، وكذلك بدعمها الاغاثي والإنساني.

وأشاد الهجري بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن وحكومته الشرعية وشعبه، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاغاثية والإنسانية.

واستعرض المستجدات علي الساحة الوطنية والإقليمية، مؤكدا حرص التجمع اليمني للإصلاح علي احلال السلام العادل والشامل المبني علي المرجعيات الثلاث، متطرقاً إلى تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، وآخرها ما حدث في البيضاء، ورفضها لكل جهود ومساعي السلام.

واكد الهجري علي دعم الإصلاح لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتحسين الاوضاع واحلال السلام، مثمنا جهود ودعم الأشقاء والاصدقاء للحكومة الشرعية.

وجدد الهجري التأكيد على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية للشعب الفلسطيني والرفض للعدوان الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بسرعة وقف حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم الإصلاح والقوي السياسية والوطنية اليمنية لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.