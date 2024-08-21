وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن إبرام اتفاق غزة خلال الأيام المقبلة

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف للصحافيين في الدوحة أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة حماس بالموافقة على "مقترح سد الفجوات"، وفق رويترز.
كما أردف أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضاً التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.
فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.